Хирург Умнов предупредил, что избыток вредной еды повышает риски для сердца

Сочетание жиров и сахара в фастфуде активизирует центры удовольствия в мозге и усиливает тягу к такой пище, сообщил хирург Александр Умнов. Он посоветовал не делать фастфуд основой рациона, пишет NEWS.ru .

Умнов объяснил, что фастфуд может нарушать гормональный баланс. Сочетание жиров и сахара усиливает желание снова употреблять вредную пищу.

«В этих случаях иногда рекомендуют временно полностью исключить подобные продукты из рациона, чтобы разорвать цикл», — сказал Умнов.

Врач предупредил, что избыток фастфуда опасен для сердца и организма в целом. Людям с хроническими заболеваниями и тем, кто находится в группе риска, он рекомендовал обсудить меню с кардиологом.