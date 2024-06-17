Хирург Умнов предупредил, что из-за ожога после загара вырабатываются гормоны стресса

Сильные солнечные ожоги не проходят бесследно, особенно, если они поразили более 60% тела, как в случае с петербурженкой, попавшей в больницу после отдыха на заливе. О том, как влияет агрессивное солнце на организм, Life рассказал хирург Александр Умнов.

При ожогах, затрагивающих 60% тела и относящихся к первой и второй степени, человек испытывает интенсивную боль и стресс. Это состояние вызывает высвобождение стрессовых гормонов, таких как глюкокортикоиды и адреналин, что может привести к значительному нагрузке на сердечно-сосудистую систему.

«Чтобы не обгореть, не следует загорать с 11 до 15 часов — в это время желательно быть в тени. Рекомендуется загорать с 8 до 11 утром и с 17 до 20 во второй половине дня», — напомнил врач.

Он добавил, что дополнительный риск при солнечных ожогах представляет собой обезвоживание и нарушение баланса воды и жиров в организме. Также существует угроза инфекции на участках кожи с образованием пузырей, наполненных плазмой.