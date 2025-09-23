Хирург Умнов предупредил, что болезнь Меньера может привести к полной потере слуха

Болезнь Меньера — это заболевание внутреннего уха, которое не связано с гнойным воспалением, но может вызвать значительное снижение слуха. Происходит нарушение оттока лимфы, что приводит к повышению давления во внутреннем ухе и может стать причиной полной потери слуха. Об этом сообщил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в интервью «Известиям» .

По словам специалиста, избыточное количество эндолимфы оказывает давление на слуховые косточки и вызывает спазм барабанной перепонки, что приводит к болевому синдрому и головокружениям.

Среди основных симптомов болезни Умнов назвал приступы головокружения, головные боли, шум в ушах и нарушение равновесия. Шум в ушах может быть разным — от писка и шелеста листьев до гула мотора. Отмечается односторонняя тугоухость, которая ухудшается по мере развития болезни.

Эксперт подчеркнул связь болезни Меньера с аутоиммунными заболеваниями, такими как красная волчанка и ревматоидный артрит, а также с мигренями при поражении сосудов. Он предупредил, что болезнь может привести к полной потере слуха, если патологический процесс затронет второе ухо.