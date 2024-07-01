Хирург Умнов посоветовал защищать ребенка от солнца кепкой или панамкой светлых цветов

Летом крайне важно защищать детей от палящего солнца. Об этом News.ru напомнил преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

Он объяснил, что на открытых пространствах лучше одевать ребенку кепку. В безветренную погоду ее может сменить панамка.

«Лучше выбирать светлые цвета (белый, серый, желтый, бледно-зеленый и тому подобное), так как одежда данных цветов меньше поглощает солнечный свет и тепло, в них голова не окажется в печке», — отметил врач.

Он добавил, что летом ни в коем случае нельзя пренебрегать головным убором. Причем это касается как детей, так и взрослых.