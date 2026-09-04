Хирург Умнов посоветовал тушить и запекать еду вместо жарки во фритюре

Овощи, фрукты и листовая зелень содержат клетчатку, витамины, минералы и антиоксиданты. Бобовые дают организму растительный белок, сложные углеводы, фолиевую кислоту и фитоактивные вещества. Регулярное употребление этих продуктов связывают со снижением рисков сердечно-сосудистых болезней, гипертонии и нарушений контроля глюкозы, пишет «Свободная пресса».

Врач также включил в рацион овсянку, гречку, бурый рис, киноа и цельнозерновой хлеб. Жирная рыба — лосось, сардины, скумбрия и сельдь — служит источником омега-3 жирных кислот. Орехи и семена содержат полезные жиры, белок, клетчатку, витамин Е, магний и калий.

Умнов подчеркнул, что рацион должен быть разнообразным, а порции — умеренными. Даже полезные продукты при избытке калорий могут привести к набору веса. Для приготовления пищи врач рекомендовал тушение, запекание и обработку на пару вместо жарки во фритюре.