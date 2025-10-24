Хирург Умнов подчеркнул, что важную роль в развитии ожирения у детей играют элементарные привычки

Ожирение — это заболевание, которое требует комплексного подхода к диагностике и лечению, заявил Lenta.Ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По мнению врача, важную роль в развитии ожирения играют элементарные привычки и дисбаланс между поступлением и расходованием энергии. В дошкольном и школьном возрасте дети особенно уязвимы к этому заболеванию, написали «Известия».

Врач подчеркнул, что ежедневные физические упражнения (не менее 60 минут) и достаточное количество сна (8–10 часов) также важны для предотвращения ожирения у детей.