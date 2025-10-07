Хирург Умнов отметил, что употребление нездоровой пищи негативно влияет на работу сердца

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в интервью NEWS.ru предупредил, что курение и недостаток физической активности могут стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление нездоровой пищи также негативно влияет на работу сердца.

По словам хирурга, курение вызывает спазм сосудов, что нарушает кровоснабжение тканей и приводит к некрозу кардиомиоцитов. Низкая физическая активность способствует отложению жира на стенках сердца, ухудшая его работу.

Умнов подчеркнул, что неправильное питание, богатое жирной и жареной пищей, а также алкоголем, способствует образованию атеросклеротических бляшек. Они сужают коронарные артерии, что может привести к хронической ишемии и инфаркту миокарда.