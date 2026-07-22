Хирург Умнов отметил, что сыры с плесенью обладают антибактериальными свойствами

Хирург Александр Умнов рассказал «Газете.Ru» , что сыры с плесенью, такие как камамбер, бри, рокфор и горгонзола, содержат так называемую «благородную» плесень, которая обладает антибактериальным эффектом. Это свойство помогает защитить сыр от других микроорганизмов.

По словам врача, плесень в таких сырах не содержит микотоксинов и безопасна для употребления, если у человека нет индивидуальных противопоказаний, написал KP.RU.

Однако телеканал «Царьград» предупреждает, что людям с непереносимостью лактозы или аллергией на казеин следует быть осторожными, так как даже небольшой кусочек такого сыра может вызвать проблемы с пищеварением. Кроме того, сыры рокфор, дорблю, камамбер и бри могут выделять токсичные вещества, поэтому их не рекомендуется употреблять детям до пяти лет, беременным женщинам и людям с проблемами ЖКТ.