Хирург Умнов: острый аппендицит имеет симптомы, схожие с гастритом или язвой желудка

Диагностирование острого аппендицита зачастую осложняется тем, что он имеет признаки, похожие на гастрит, язву желудка, а также пиелонефрит и почечные колики. Об этом рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в интервью News.ru.
По словам специалиста, это связано с тем, что изначально боль локализуются в верхнем отделе живота, а затем переходит в правую подвздошную область. Кроме того, аппендицит можно перепутать с гинекологическими заболеваниями правых придатков. К ним относятся острый аднексит, внематочная беременность и апоплексия яичника, добавил Умнов.
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