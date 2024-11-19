Хирург Умнов: острый аппендицит имеет симптомы, схожие с гастритом или язвой желудка

Диагностирование острого аппендицита зачастую осложняется тем, что он имеет признаки, похожие на гастрит, язву желудка, а также пиелонефрит и почечные колики. Об этом рассказал преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в интервью News.ru .

По словам специалиста, это связано с тем, что изначально боль локализуются в верхнем отделе живота, а затем переходит в правую подвздошную область. Кроме того, аппендицит можно перепутать с гинекологическими заболеваниями правых придатков. К ним относятся острый аднексит, внематочная беременность и апоплексия яичника, добавил Умнов.