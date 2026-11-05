Хирург Умнов назвал головную боль и головокружение главными симптомами сотрясения мозга

Человек способен самостоятельно распознать сотрясение мозга после травмы головы, если знает ключевые симптомы. Об этом RT сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По словам врача, первыми сигналами обычно становятся головная боль и головокружение, усиливающееся при поворотах головы или смене положения тела. Пострадавший может испытывать заторможенность, дезориентацию и проблемы с речью, а также забыть обстоятельства происшествия, отметил «Ридус».

Умнов добавил, что при сотрясении нередко ухудшается слух, двоится в глазах и нарушается координация. О травме также свидетельствуют шаткая походка, непроизвольные движения глазных яблок и рвота, не приносящая облегчения.