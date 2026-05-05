Хирург Умнов назвал чувство скованности в шее возможным признаком менингита или артрита

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов предупредил в беседе с NEWS.ru , что ощущение скованности в шее не всегда безобидно.

По его словам, такая боль нередко указывает на менингит или артрит, а также сигнализирует о риске развития остеохондроза.

«Боль может возникать при недугах, связанных с иммунными нарушениями, включая ревматическую полимиалгию, ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, а также на фоне высокого уровня кортизола при стрессе», — отметил хирург.

Умнов подчеркнул, что при появлении дискомфорта в шее, который сопровождается высокой температурой, тошнотой и неспособностью прижать подбородок к груди, необходимо немедленно обратиться к врачу, чтобы исключить менингит.