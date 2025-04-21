Хирург Умнов: нанесение татуировки повышает риск заражения ВИЧ

Нанесение татуировки связано с риском заражения ВИЧ-инфекцией. Об этом предупредил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в разговоре с сайтом News.ru .

Хирург отметил, что опасность возникает при несоблюдении норм гигиены в салоне. В местах, где пренебрегают стерилизацией инструментов, на иглах могут оставаться частички крови или микроорганизмы. Это грозит заражением инфекциями, передающимися через кровь, например ВИЧ.

Умнов подчеркнул, что татуировка — это рана, заживающая около двух месяцев. Если не соблюдать асептику во время процедуры и гигиену после неe, может начаться нагноение участка кожи. Кроме того, есть вероятность развития аллергии на краску, нарушения лимфооттока, провоцирования кожных заболеваний, добавил доктор.