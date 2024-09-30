Хирург Умнов: кефир может спровоцировать вздутие живота и нарушение микрофлоры

В определенных случаях кефир может нанести вред здоровью человека. Об этом рассказал хирург и преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с News.ru.

Он пояснил, что речь идет о напитке, который был открыт долгое время. В таком продукте кисломолочные бактерии погибают, а остаются только дрожжи.

По словам врача, в результате кефир провоцирует брожение в ЖКТ, нарушение микрофлоры, вздутие живота и диарею. У людей с язвой и гастритом возможно появление болей, вызванных усиленным выделением желудочного сока.

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