Хирург Умнов: головная боль может свидетельствовать о раке мозга или энцефалите

Вторичные головные боли — группа состояний, при которых неприятные ощущения свидетельствуют о развитии опасного заболевания. Об этом рассказал хирург Александр Умнов в беседе с News.ru .

По его словам, в некоторых случаях причина связана с поражением сосудов головного мозга. Речь идет об инсульте и разрыве аневризмы артерий.

Врач отметил, что боль также может возникать из-за инфекций, например энцефалита и менингита. Кроме того, при неприятных ощущениях в области головы стоит исключить кариес, отит и рак мозга.