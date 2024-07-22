Хирург Умнов: головная боль может свидетельствовать о раке мозга или энцефалите

Вторичные головные боли — группа состояний, при которых неприятные ощущения свидетельствуют о развитии опасного заболевания. Об этом рассказал хирург Александр Умнов в беседе с News.ru.

По его словам, в некоторых случаях причина связана с поражением сосудов головного мозга. Речь идет об инсульте и разрыве аневризмы артерий.

Врач отметил, что боль также может возникать из-за инфекций, например энцефалита и менингита. Кроме того, при неприятных ощущениях в области головы стоит исключить кариес, отит и рак мозга.

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