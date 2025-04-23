Хирург Умнов: чрезмерное употребление алкоголя уничтожает клетки печени

Хирург Александр Умнов рассказал о главных рисках для здоровья печени. В беседе с Lenta.ru специалист перечислил факторы, которые негативно влияют на этот орган.
По словам врача, наибольший вред наносит алкоголь, так как чрезмерное употребление спиртного приводит к разрушению клеток печени. Они замещаются рубцовой тканью, однако со временем способность к восстановлению теряется. Результатом может стать цирроз.
Умнов отметил, что еще одна опасность — регулярное употребление фастфуда и жирной пищи. Такие продукты провоцируют жировой гепатоз, добавил сайт KP.RU.
Следующим опасным фактором специалист назвал курение: токсичный дым сигарет провоцирует сужение кровеносных сосудов печени и разрушение печеночных клеток.
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