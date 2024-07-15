Хирург Умнов: частое использование холодного душа в жару повышает риск перегрева
Хирург Александр Умнов рассказал о последствиях частого использования холодного душа в жару. Слова эксперта опубликовал News.ru.
Врач отметил, что при постоянном подобном охлаждении нарушается терморегуляция организма. Как результат — замедление потоотделения и повышение риска перегрева.
Специалист посоветовал стоять под холодным душем в жаркую погоду максимум 30-40 секунд.
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