Хирург Умнов: частое использование холодного душа в жару повышает риск перегрева

Хирург Александр Умнов рассказал о последствиях частого использования холодного душа в жару. Слова эксперта опубликовал News.ru.

Врач отметил, что при постоянном подобном охлаждении нарушается терморегуляция организма. Как результат — замедление потоотделения и повышение риска перегрева.

Специалист посоветовал стоять под холодным душем в жаркую погоду максимум 30-40 секунд.

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