Хирург Тарабарин предупредил, что жаркая погода повышает риски варикоза

Жаркая погода увеличивает вероятность развития варикозного расширения вен даже у здоровых людей. Об этом предупредил хирург, доктор медицинских наук Сергей Тарабарин в интервью «Известиям».

Как отметил специалист, дополнительные факторы риска включают генетическую предрасположенность, лишний вес, гормоны и отсутствие активности. Длительное сидение или стояние также негативно влияют на состояние вен.

Для защиты врач посоветовал регулярно двигаться, контролировать массу тела, избегать высоких каблуков и поддерживать водный баланс. Игнорирование признаков усталости ног опасно развитием патологии, подчеркнул Тарабарин.

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