Доктор медицинских наук, профессор и хирург Сергей Тарабарин в беседе с «Известиями» подчеркнул важность профилактики варикозного расширения вен, особенно для тех, кто подвержен риску.
Специалист рекомендовал избегать длительного стояния или сидения, а также использовать специальный компрессионный трикотаж. Контроль веса и физическая активность играют немаловажную роль в снижении нагрузки на сосуды.
Беременным женщинам следует уделить особое внимание состоянию вен, а тем, у кого в семье были случаи варикоза, — регулярно посещать врача, подытожил Тарабарин.
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