Доктор медицинских наук, профессор и хирург Сергей Тарабарин в беседе с «Известиями» подчеркнул важность профилактики варикозного расширения вен, особенно для тех, кто подвержен риску.

Специалист рекомендовал избегать длительного стояния или сидения, а также использовать специальный компрессионный трикотаж. Контроль веса и физическая активность играют немаловажную роль в снижении нагрузки на сосуды.

Беременным женщинам следует уделить особое внимание состоянию вен, а тем, у кого в семье были случаи варикоза, — регулярно посещать врача, подытожил Тарабарин.