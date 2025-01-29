Хирург Суртаев: с грыжами живота чаще всего сталкиваются горняки и строители

Около 4% российских граждан в возрасте от 20 до 60 лет сталкиваются с грыжами. Большинство из них — так называемые грыжи живота. Хирург «СМ-Клиника» Константин Суртаев рассказал «Газете.Ru» , представители каких профессий наиболее подвержены этой проблеме.

Грыжа живота возникает, когда органы брюшной полости буквально выпячиваются через слабые участки брюшной стенки. В здоровом состоянии мышцы живота действуют как упругий корсет, поддерживающий внутренние органы, однако при снижении эластичности мышц образуются дефекты, через которые «выпадают» внутренние органы.

Люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, например, металлурги, строители, горняки, рабочие нефтяной отрасли и шахтеры, подвержены высокому риску появления грыж. Их работа связана с большими физическими нагрузками, которые могут вызвать чрезмерное напряжение мышц передней брюшной стенки. Профессиональный спорт также несет риски для развития грыж.

Врач подчеркнул важность раннего обращения за медицинской помощью и отметил, что современные хирургические методы успешно избавляют от грыж.