Хирург Симионе отметила, что желтуха может быть одним из симптомов рака поджелудочной железы

Хирург Диана Симионе в интервью для New York Post предупредила, что появление желтухи на коже может быть симптомом рака поджелудочной железы. Слова доктора привело сайт mk.ru .

Специалист объяснила, что изменение цвета кожи и слизистых оболочек свидетельствует о повышенном уровне билирубина в организме. Врач подчеркнула, что на ранних стадиях заболевания симптомы могут быть неверно истолкованы как признаки менее серьезных проблем со здоровьем из-за глубокого расположения поджелудочной железы в брюшной полости.

Симионе рекомендовала не ориентироваться на такие признаки, как боль в спине, усталость, потеря веса или проблемы с пищеварением.