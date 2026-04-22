Хирург Семиченков заявил, что офисный труд больше вредит здоровью, чем работа на стройке

Считается, что работа на стройке опаснее для суставов, чем офисная. Однако врач высшей категории, хирург, ортопед-травматолог Павел Семиченков в беседе с Life.ru заявил об обратном.

По словам эксперта, на стройке человек постоянно двигается, мышцы напрягаются и расслабляются, а кровообращение остается активным. В офисе же сотрудники часто сидят в одном положении с утра до вечера. Это может привести к неправильному распределению нагрузки на суставы, замедлению кровотока и ухудшению циркуляции суставной жидкости.

«Если долго сидеть, особенно на неудобном стуле или с сутулой спиной, нагрузка на бедра и поясницу распределяется неправильно. Мышцы вокруг суставов перестают работать, кровоток замедляется», — пояснил Семиченков.

Со временем у офисных работников могут ослабеть мышцы-стабилизаторы, снизиться эластичность связок. При возвращении к физической активности суставы могут не выдержать нагрузки, что приведет к серьезным травмам.

Также работа за компьютером перегружает кисти, локти и плечи. Однообразные движения мышью и неправильное положение рук могут вызвать туннельный синдром, воспаление сухожилий и боли в шее и плечах.

Врач рекомендовал офисным работникам делать перерывы и двигаться хотя бы две–три минуты каждый час, следить за осанкой, укреплять мышцы кора и ходить пешком не менее 30 минут в день.