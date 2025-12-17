Хирург Сагиров отметил, что в Москве пациентам доступна обширная помощь в области кардиохирургии

В московских медицинских учреждениях доступна обширная помощь в области кардиохирургии, охватывающая лечение как взрослых, так и детей. Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения города Москвы, сердечно-сосудистый хирург Марат Сагиров поделился подробностями организации кардиохирургической помощи в столице в беседе с «Москвой 24» .

По словам Марата Анваровича, в Москве сформирована целостная система, которая включает профилактику, раннюю диагностику, высокотехнологичные операции и реабилитацию. Врачи проводят сложные вмешательства на сердце и сосудах, используя современное оборудование и гибридные операционные. Для маленьких пациентов созданы специализированные детские центры кардиохирургии.

Если человеку требуется экстренная кардиохирургическая помощь при инфаркте или инсульте, его направляют в один из стационаров инфарктно-инсультной сети. В случае критического состояния пациента доставляют в специализированный шокцентр, где есть аппараты механической поддержки кровообращения. Благодаря четко отлаженным алгоритмам время от вызова скорой до операции сократилось до 40 минут.

Для плановых операций пациенты проходят первичные консультации и обследования в поликлинике, после чего их направляют к кардиологу или кардиохирургу через систему бесшовной маршрутизации. Это позволяет минимизировать время ожидания операции.