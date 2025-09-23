Хирург Сафонова рассказала, что фейсфитнес помогает замедлить старение лица

Многие женщины стремятся сохранить молодость кожи и предотвратить появление морщин. О том, как этого добиться, рассказала хирург высшей категории Любовь Сафонова в интервью «Газете.Ru» .

По словам доктора, для сохранения молодости кожи недостаточно использовать только крем. Кремы воздействуют лишь на верхние слои кожи и не влияют на мышцы, которые поддерживают лицевой каркас.

«Для того чтобы сохранять лицо подтянутым, нужно работать с мышцами напрямую. Примерно так, как мы это делаем в спортзале», — подчеркнула Сафонова.

Врач рекомендовала заниматься гимнастикой для лица, или фейсфитнесом. Упражнения помогают укрепить мышцы и связки, что позволяет лицевому каркасу дольше оставаться на месте.

Если уже появились первые возрастные изменения, начинать заниматься фейсфитнесом никогда не поздно. Также важно соблюдать питьевой режим, делать самомассаж после упражнений и отказаться от вредных привычек, таких как курение и алкоголь, подчеркнула хирург.