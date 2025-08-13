Хирург Сафонова предупредила о риске смещения бровей из-за ботокса

При проведении операции на бровях важно грамотно определить показания, поскольку далеко не каждая ситуация требует хирургического решения. Такое мнение высказала пластический хирург высшей квалификации Любовь Сафонова в беседе с РИАМО .

Так, многие девушки стремятся к идеально гладкому лбу без морщин, прибегая к инъекциям ботокса. Ботулинотерапия способна придать коже желаемую гладкость, но зачастую результатом становятся чрезмерно низкие брови, касающиеся ресниц, предупредила врач.

«Дело в том, что лобные мышцы-леваторы (Musculus frontalis) расслабляются до такой степени, что более не способны держать брови на месте. И дело не в самом препарате, а в целесообразности и способе его введения», — пояснила медик.

По ее словам, если опущенные брови сопровождаются выраженными признаками старения лица, тогда имеет смысл рассматривать комбинированный подход: ботокс плюс хирургическая коррекция положения бровей, добавил «Вечерний Санкт-Петербург».