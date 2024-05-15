Хирург Руднев предупредил, что учащенное мочеиспускание может быть симптомом аппендицита | 360°

15 мая 2024, 14:49
Хирург Руднев предупредил, что учащенное мочеиспускание может быть симптомом аппендицита
Принято считать, что аппендицит проявляется болью в правом боку, однако иногда о нем говорят неспецифические симптомы. Об этом «Газете.Ru» рассказал хирург, врач-флеболог Александр Руднев.
По его словам, стоит насторожиться из-за частых походов в туалет. Иногда пациенты путают аппендицит с воспалением мочевого пузыря.
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«Также возможно учащенное мочеиспускание и боли над лобком, при расположении воспаленного червеобразного отростка в полости малого таза, что можно спутать с проявлениями цистита», — объяснил врач.
Как добавил сайт KP.RU, также аппендицит может сопровождаться рвотой, тошнотой и повышенной температурой.
Врачи
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