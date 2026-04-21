Хирург Романов предупредил, что новорожденным с «родимым пятном» может понадобиться лечение

Сосудистый хирург, детский хирург Дмитрий Романов из Центра сосудистой патологии «Гемангиома» рассказал «Газете.Ru» , что каждый сотый новорожденный в России рождается с младенческой гемангиомой. Это доброкачественное сосудистое новообразование, которое может активно расти в первые месяцы жизни ребенка.

Романов подчеркнул, что без наблюдения специалиста и лечения в случае необходимости это может привести к рубцам, деформации тканей или даже функциональным нарушениям, если гемангиома находится на веках, носу или дыхательных путях.

По словам эксперта, раньше для лечения использовали хирургическое удаление, криодеструкцию и кортикостероиды, но они имели ограничения и риски побочных эффектов. Теперь врачи применяют бета-адреноблокаторы, которые влияют на сосудистую ткань и помогают уменьшить гемангиому.

Наиболее известным препаратом этой группы стал пропранолол, однако в последние годы возникли проблемы с доступностью его специализированных форм для детей. Поэтому внимание специалистов привлекли другие препараты, например, атенолол — кардиоселективный бета-адреноблокатор, который широко доступен и демонстрирует сопоставимую эффективность.

Лечение должно проводиться под медицинским контролем с индивидуальным подбором дозировки. Методы лечения с использованием бета-блокаторов отражены в клинических рекомендациях Минздрава России «Гемангиома инфантильная». В них атенолол рассматривается как один из возможных вариантов терапии, особенно когда применение пропранолола ограничено.