Хирург Петров: острая боль в животе у ребенка требует срочной медпомощи

Острая боль в животе у ребенка может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, которые требуют немедленной медицинской помощи. Об этом предупредил детский хирург Андрей Петров в разговоре с РИАМО.
Специалист выделил основные симптомы: сильная боль, усиливающаяся при движении, рвота, изменение стула, температура. Наиболее частые состояния включают аппендицит (воспаление аппендикса), кишечную непроходимость (нарушение проходимости кишечника) и ущемленную паховую грыжу (сдавливание грыжевого мешка), отмечает газета «Петербургский дневник».
Каждый случай требует оперативного вмешательства. Родителям важно незамедлительно обращаться к врачам, избегая самолечения.
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