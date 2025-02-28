Хирург Петров: острая боль в животе у ребенка требует срочной медпомощи

Острая боль в животе у ребенка может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, которые требуют немедленной медицинской помощи. Об этом предупредил детский хирург Андрей Петров в разговоре с РИАМО.

Специалист выделил основные симптомы: сильная боль, усиливающаяся при движении, рвота, изменение стула, температура. Наиболее частые состояния включают аппендицит (воспаление аппендикса), кишечную непроходимость (нарушение проходимости кишечника) и ущемленную паховую грыжу (сдавливание грыжевого мешка), отмечает газета «Петербургский дневник».

Каждый случай требует оперативного вмешательства. Родителям важно незамедлительно обращаться к врачам, избегая самолечения.

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