Хирург Мнацаканян предупредил, что тромбоз глубоких вен может протекать бессимптомно или проявляться через боль

Сердечно-сосудистый хирург, врач-флеболог «СМ-Клиника» Геворг Мнацаканян рассказал «Здоровью Mail» , как распознать тромбоз поверхностных и глубоких вен и почему важно не откладывать визит к специалисту.

Тромбоз вен — серьезное заболевание, требующее индивидуального подхода к лечению. Симптомы тромбоза поверхностных вен включают в себя воспаление кожи и подкожной клетчатки, а также общее недомогание и повышение температуры тела.

Тромбоз глубоких вен может протекать бессимптомно или проявляться через боль, напряжение мышц, уменьшение объема движений в ноге и отек всей нижней конечности. Последствия этого состояния могут быть крайне серьезными, вплоть до посинения ноги, гангрены и тромбоэмболии легочной артерии.

При первых признаках тромбоза необходимо незамедлительно обратиться к врачу — сосудистому хирургу, флебологу или общему хирургу. Если есть сомнения, можно начать с визита к терапевту, который направит к нужному специалисту. Главное — не терять времени. Чем раньше будет установлен диагноз, тем эффективнее будет лечение.