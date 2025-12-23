Хирург Мантурова рассказала о разработке первой серии российских силиконовых имплантатов для увеличения груди

Ведущий пластический хирург Минздрава России Наталия Мантурова проинформировала «Газету.Ru» о завершении разработки и регистрации первой серии российских текстурированных силиконовых имплантатов для увеличения груди.

Появление собственного производства позволило решить проблему зависимости отечественной медицины от зарубежных поставщиков, что повысит надежность и безопасность операций по коррекции формы молочных желез.

Более 20 лет российский рынок находился под влиянием западных брендов, которые контролировали поставки продукции. Некоторые производители ушли с российского рынка или перестали обеспечивать гарантийное обслуживание. Наталия Мантурова подчеркнула, что внедрение отечественных имплантатов обеспечит стабильные поставки качественных изделий, минимизирует риски нехватки материалов и упростит диагностику неисправностей.

Разработка российских имплантируемых устройств позволит медицинским учреждениям предлагать пациентам высококачественные товары, созданные с учетом особенностей местных стандартов. В будущем ожидается дальнейшее расширение ассортимента, что даст врачам возможность выбирать изделия, наилучшим образом подходящие каждому пациенту.