Хирург-маммолог из Мурманска Давыденкова рассказала о защите от рака груди

Еще в Средневековье врачи заметили, что среди монахинь случаи рака молочной железы встречались значительно чаще, чем среди женщин с семьей. Как пояснила хирург-маммолог Наталья Давыденкова, этот исторический и статистический анализ помог выделить два ключевых фактора риска — отсутствие беременности и грудного вскармливания, пишет «Ридус».

Эксперт подчеркнула значимость грудного вскармливания как мощного защитного механизма. По ее словам, женщина должна планомерно завершать лактацию, избегая застоев молока и воспалений в период кормления. При этом рак молочной железы на протяжении более 20 лет остается на первом месте в структуре женской онкозаболеваемости во всем мире.