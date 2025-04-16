Хирург Маклаков: прикладывание грелки при болях в животе может усугубить состояние

Врач-хирург Вадим Маклаков в интервью «Газете.Ru» опроверг распространенный миф о пользе прикладывания грелки при болях в животе. Напротив, использование тепла может усугубить болезненное состояние пациента.

Маклаков предостерег от приема обезболивающих препаратов, так как они искажают клиническую картину болезни и усложняют диагностику. Применение теплых компрессоров и горячих ванн также недопустимо, поскольку тепло способствует размножению бактерий и патогенов в организме, усиливая воспалительные процессы и разрушая ткани, написали «Известия».

Таким образом, игнорирование рекомендаций врача и самолечение теплом чревато осложнениями и увеличением риска возникновения осложнений.