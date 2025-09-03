Хирург Макарова развеяла миф о способности дезодоранта вызывать рак груди

Так, некоторые считают, что использование дезодорантов и ношение неправильного бюстгальтера могут спровоцировать рак. На самом деле нет научных доказательств взаимосвязи между применением антиперспирантов, ношением лифчиков и риском развития РМЖ, пояснила врач.

Специалист также прокомментировала убеждение о способности маммографии вызывать онкологическое заболевание. Как пояснила медик, облучение при процедуре минимальное. Оно не приводит к пагубному воздействию на клетки молочных желез. Макарова назвала маммографию «золотым стандартом» в скрининге РМЖ.

Кроме того, эксперт отметила, что заболеть РМЖ могут не только женщины старше 40 лет. Возраст действительно считается основным фактором риска, но молодые девушки тоже подвержены недугу.