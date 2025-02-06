Хирург Логвинов: зарядка поможет избавиться от симптома «теннисного локтя»

Латеральный эпикондилит, или «теннисный локоть», — заболевание, с которым часто сталкиваются спортсмены, сотрудники салонов красоты, художники и даже блогеры. Воспаление вызывает перенапряжение мышц, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, хирург, травматолог-ортопед Алексей Логвинов.

Специалист объяснил, что латеральный эпикондилит может развиться у тех, кто регулярно делает сложные движения кистями. Это связано с тем, что пациент не дает время на заживления микротравм, которые происходят в местах прикрепления сухожилий.

«Основной симптом „теннисного локтя“ — это боль по наружной поверхности локтевого сустава. Пациенты часто жалуются, что есть одна точка, которая очень болит», — рассказал доктор.

Заболевание лечится противовоспалительной терапией с использованием специальных ортезов. Также важны занятия с реабилитологом — физиотерапия и лечебная физкультура. Чтобы «теннисный локоть» не беспокоил, надо регулярно делать зарядку, подчеркнул хирург Логвинов.