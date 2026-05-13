Хирург Кургинян призвал проверять вены перед занятиями в спортзале

Сердечно-сосудистый хирург, член исполнительного совета ассоциации флебологов России Хачатур Кургинян предупредил о рисках осложнений сосудистых заболеваний из-за тренировок в спортзале. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он отметил, что многие посетители фитнес-центров сталкиваются с проблемами, связанными с венами, однако тренеры редко обращают на это внимание.

Специалист подчеркнул, что прежде чем начать заниматься спортом, необходимо пройти медицинское обследование и проверить состояние вен.

«Прежде чем ходить в спортзал, сделайте чек-ап, пройдите диспансеризацию, поймите свои стартовые позиции и только потом уже смело занимайтесь», — сказал хирург.