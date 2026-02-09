Хирург Крынин поделился рекомендациями по оказанию первой помощи при обморожении

Хирург и травматолог-ортопед из сети клиник «Андреевские больницы НЕБОЛИТ» Михаил Крынин поделился с изданием Здоровье Mail рекомендациями по оказанию первой помощи при обморожении.

С наступлением холодов возрастает риск обморожения конечностей. Чтобы снизить возможные последствия, важно следовать определенным правилам.

При легком обморожении, которое характеризуется покраснением и покалыванием, необходимо как можно скорее переместиться в теплое место. Рекомендуется поместить обмороженные руки или ноги в воду с температурой около 20–25 градусов, постепенно увеличивая ее.

При более серьезных поражениях, таких как вторая и третья степень обморожения с появлением волдырей, требуется наложить стерильную повязку и обязательно обратиться за медицинской помощью. В таких случаях может понадобиться специальная хирургическая обработка.

При самых тяжелых степенях обморожения, когда происходит омертвение тканей, лечение должно проводиться исключительно в стационаре. Пациенту назначат курс сосудорасширяющих препаратов, а в сложных ситуациях может потребоваться хирургическое вмешательство.