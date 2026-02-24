Хирург Катков сообщил о популярности мужской блефаропластики в России

В России доля эстетических вмешательств у мужчин пока составляет около 10%, но специалисты прогнозируют ее увеличение. Пластический хирург Александр Катков выделил несколько популярных процедур, передала «Вечерняя Москва» .

Врач обратил внимание на востребованность мужской блефаропластики. Глаза — универсальный маркер возраста, и у мужчин это проявляется не менее явно, чем у женщин. Блефаропластика позволяет кардинально освежить внешность, вернув взгляду ясность и открытость без явных следов хирургического вмешательства.

Кроме того, эксперт отметил ринопластику. Нос — одна из ключевых черт, формирующих облик. В практике пластических хирургов преобладают запросы на коррекцию размеров, изменение формы и исправление эстетических дефектов. Часто мужчины обращаются за хирургической помощью по медицинским показаниям, например при нарушении дыхания или последствии травм.