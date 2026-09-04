Хирург Катков объяснил причины наследственных мешков под глазами

Пластический хирург Александр Катков сообщил, что мешки под глазами могут появляться в молодом возрасте из-за наследственной анатомии. Уходовые средства уменьшают отечность, но не устраняют избыток жировой ткани, передает «Вечерняя Москва» .

Зона нижних век содержит жировую ткань, которую удерживают тонкие соединительно-тканные перегородки. Если они от рождения ослаблены или объем жира увеличен, появляются заметные припухлости. По словам Каткова, до 40% пациентов с такой особенностью отмечают ее у родителей.

Врач пояснил, что косметологические процедуры способны временно улучшить вид кожи и снять отечность. Однако они не убирают жировую ткань. Наиболее предсказуемый и длительный результат, по оценке специалиста, дает пластическая операция.

При традиционной нижней блефаропластике хирург удаляет ткань через разрез вдоль ресниц. Рубец со временем становится малозаметным, а полное заживление занимает несколько месяцев. Трансконъюнктивальный метод проводят без внешних рубцов: он меньше затрагивает ткани и предполагает более короткое восстановление. Эффект при соблюдении рекомендаций врача может сохраняться семь-десять лет и дольше.