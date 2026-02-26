Хирург Катков объяснил, что компрессионное белье помогает восстановиться после операции
Компрессионное белье является неотъемлемой частью процесса восстановления после различных хирургических вмешательств, включая пластические операции. Его назначают после липосакции, коррекции живота, пластики груди и ягодиц, а также при липоскульптурировании и подтяжке лица, сообщил пластический хирург Александр Катков в беседе с Lady.Mail.
По его словам, для подбора правильного размера потребуется измерить окружности талии, бедер, голени, предплечий, щиколоток и груди. Иногда необходим замер под грудью. Чтобы избежать ошибок и лишних затрат, не стоит стесняться примерять изделия перед покупкой.
Уход за компрессионным бельем требует особого внимания. На каждой упаковке есть подробная инструкция, которой не стоит пренебрегать. Нарушение правил стирки и сушки может привести к быстрой потере эластичности и эффективности трикотажа, добавил peterburg2.ru.