Хирург Какорин объяснил, почему лампочку изо рта сложно вытащить самостоятельно

Какорин предупредил, что попытки разбить лампочку во рту могут привести к травм

В сети часто появляются видео, где люди засовывают себе в рот лампочку на спор. Кажется, что это безобидная шутка, но в результате люди попадают к хирургу, рассказал РИАМО челюстно-лицевой хирург «СМ-Клиника» Александр Какорин.

«Когда человек широко открывает рот, суставы нижней челюсти смещаются вперед, и просвет между зубами увеличивается», — объяснил врач.

Но при попытке закрыть рот мышцы сокращаются, и зазор становится уже. Человек может открыть рот примерно на пять см, а ширина лампочки — около шести см. В эксперименте анатомия «обманывается», но потом все возвращается на свои места, написал «Петербургский дневник».

Врач подчеркнул, что попытки разбить или провернуть лампочку во рту могут привести к серьезным травмам. В медицинских условиях для извлечения лампочки сначала снимают мышечный спазм, а затем постепенно расширяют просвет рта. Иногда требуется контролируемый вывих нижней челюсти.