Хирург Хрипков дал советы по оказанию первой помощи при порезах и ссадинах

Врач-хирург медицинской компании «СберЗдоровье» Сергей Хрипков рассказал RT , что во время активного отдыха повышается риск получить ссадины или порезы.

Ссадина — это «стертый» участок кожи, который возникает из-за трения о твердую поверхность, например, при падении на гравий. Порез же представляет собой линейную рану с ровными краями, появляющуюся при контакте с острым предметом, отметил хирург.

Если повреждение неглубокое и небольшое, необходимо самостоятельно оказать первую помощь, чтобы предотвратить инфицирование. Прежде всего нужно позаботиться о гигиене рук: вымыть их с мылом или обработать антисептиком. Затем следует обработать рану.

«Ссадину необходимо сначала промыть с мылом под проточной водой, чтобы очистить от загрязнений, а затем обработать поверхность водным антисептиком, например хлоргексидином», — заявил Хрипков. После этого на рану накладывают сухую стерильную повязку.

При небольшом порезе сначала нужно остановить кровь, прижав к ране чистую ткань или марлевую салфетку. Затем повреждение промывают водой с мылом, обрабатывают края антисептиком на водной основе и закрывают бактерицидным пластырем.

Хирург предупредил, что если в ране видны подкожная жировая клетчатка или мышцы, это свидетельствует о глубоком повреждении. В такой ситуации нужно наложить на рану стерильную повязку и обратиться к хирургу — в травмпункт или поликлинику. При обильном кровотечении следует вызвать скорую медицинскую помощь.