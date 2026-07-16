Хирург Хорошев заявил, что стопы — основа правильного развития не только позвоночника, но и всех внутренних органов

Фото: Рыбалка удалась: соревнования по ловле карпа на Малаховском озере в Люберцах / Медиасток.рф

Врачи говорят о важности правильного развития стоп у детей, так как это напрямую влияет на здоровье позвоночника и внутренних органов. Врач общей практики и хирург Владимир Хорошев заявил ИА НСН , что стопы — основа правильного развития не только позвоночника, но и всех внутренних органов.

Андрей Семенов, врач-травматолог-ортопед и ассистент кафедры детской хирургии имени академика Исакова Института материнства и детства Пироговского университета, рассказал Агентству городских новостей «Москва», что родители российских школьников часто обращаются к ортопедам из-за сутулости. По его словам, этому состоянию могут быть подвержены до 80% детей.

Хорошев также указал на растущую проблему детского плоскостопия и неправильного развития свода стоп.