Хирург Хорошев заявил, что стопы — основа правильного развития не только позвоночника, но и всех внутренних органов
Врачи говорят о важности правильного развития стоп у детей, так как это напрямую влияет на здоровье позвоночника и внутренних органов. Врач общей практики и хирург Владимир Хорошев заявил ИА НСН, что стопы — основа правильного развития не только позвоночника, но и всех внутренних органов.
Андрей Семенов, врач-травматолог-ортопед и ассистент кафедры детской хирургии имени академика Исакова Института материнства и детства Пироговского университета, рассказал Агентству городских новостей «Москва», что родители российских школьников часто обращаются к ортопедам из-за сутулости. По его словам, этому состоянию могут быть подвержены до 80% детей.
Хорошев также указал на растущую проблему детского плоскостопия и неправильного развития свода стоп.