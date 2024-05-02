Хирург Григорянц призвал отказаться от блефаропластики при проблемах с сердцем | 360°

02 мая 2024, 14:45
Хирург Григорянц призвал отказаться от блефаропластики при проблемах с сердцем
Блефаропластика — это поулярная операция по коррекции век, но она имеет ряд противопоказаний. Об этом РИАМО рассказал пластический хирург Владислав Григорянц.
Он объяснил, что операцию не стоит делать пациентам с проблемами с сердцем. Также к противопоказаниям относят плохую свертываемость крови. Кроме того, хирурги откажутся от вмешательства, если речь идет о кормящих или беременных женщинах.
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Врач добавил, что частое последствие опрерации — это появление синяков и отеков. Поэтому после блефаропластики лучше отказаться от чрезмерной зрительной нагрузки и работы за компьютером, сообщила Общественная Служба Новостей.
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