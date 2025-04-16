Хирург Григорьян: ритм мегаполиса негативно влияет на сердце и сосуды

Жизнь в большом городе предлагает множество карьерных возможностей и динамичный ритм, но она также может негативно сказаться на здоровье сосудов. Эндоваскулярный хирург и кандидат медицинских наук Ашот Григорьян в беседе с «ФедералПресс» объяснил, что стресс, быстрые перекусы и лечение «на ногах» могут привести к инфаркту или инсульту.

По словам доктора, регулярный стресс вызывает повышение артериального давления и учащение пульса, что со временем может привести к снижению эластичности сосудов и повышению их хрупкости. Это может вызвать инсульт, особенно по геморрагическому типу.

Перекусы вместо полноценного обеда приводят к формированию атеросклеротических бляшек, которые могут закупорить артерии и вызвать ишемическую болезнь сердца и инфаркт миокарда.

Лечение на ходу также опасно, так как вирус может остаться в организме и вызвать воспалительные процессы в сердечной мышце или нарушения сердечного ритма. В таких случаях может потребоваться установка кардиостимулятора или радиочастотная аблация, предупредил Григорян.