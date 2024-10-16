Хирург Григорьян посоветовал не принимать душ с мочалкой перед операцией

Оперативное вмешательство — волнительный момент для пациента с любым диагнозом. Однако правильная подготовка к процедуре поможет снизить уровень тревожности, отметил эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян в интервью «ФедералПресс» .

По его словам, для начала пациенту стоит рассказать врачу всю историю болезни и упомянуть о проводимых ранее манипуляциях. Также можно узнать у доктора обо всех видах лечения своего недуга. Обоюдная открытость поможет выстроить доверительные отношения, добавил Григорян.

В день операции нельзя пить и есть, а накануне стоит принять гигиенический душ без мочалки. Она может создать на коже микротрещины, что при обработке антисептиком приведет к раздражению и неприятным ощущениям.