Хирург Григорьян посоветовал не принимать душ с мочалкой перед операцией

Оперативное вмешательство — волнительный момент для пациента с любым диагнозом. Однако правильная подготовка к процедуре поможет снизить уровень тревожности, отметил эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян в интервью «ФедералПресс».
По его словам, для начала пациенту стоит рассказать врачу всю историю болезни и упомянуть о проводимых ранее манипуляциях. Также можно узнать у доктора обо всех видах лечения своего недуга. Обоюдная открытость поможет выстроить доверительные отношения, добавил Григорян.
В день операции нельзя пить и есть, а накануне стоит принять гигиенический душ без мочалки. Она может создать на коже микротрещины, что при обработке антисептиком приведет к раздражению и неприятным ощущениям.
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