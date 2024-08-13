Хирург Григорьян: эндоваскулярные операции выполняются без остановки сердца

Преимущество эндоваскулярных операций заключается в минимальной инвазивности. Большинство таких вмешательств проводится без остановки сердца и без использования аппарата искусственного кровообращения, рассказал хирург Ашот Григорьян в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, благодаря такому подходу минимизируются риск нарушений сердечного ритма и сердечной недостаточности в послеоперационном периоде. Также подобные операции обеспечивают быстрое восстановление, пациенты встают с кровати уже через час.

Кроме того, многие эндоваскулярные операции проводятся под местной анестезией, что тоже является плюсом, отметил хирург.