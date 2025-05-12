Хирург Гончаров: с возрастом необходимость в спорте возрастает

Хирург-травматолог и завотделением НКЦ № 2 ФГБНУ РНХЦ имени Академика Петровского Евгений Гончаров заявил, что с возрастом физическая активность должна становиться регулярнее и разнообразнее. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам врача, с течением времени потребность в занятиях физической культурой возрастает. Важно подходить осознанно к выбору спортивных нагрузок, готовя организм к тренировочному процессу.

«А с годами подготовиться становится сложнее», — предупредил медик.

Как пояснил специалист, молодежи легче переходить от одного вида спорта к другому. С возрастом же подготовка к изменению нагрузок должна быть основательной и постепенной.