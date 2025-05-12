Хирург Гончаров: после 30 лет сложнее добиться снижения веса

Хирург-травматолог Евгений Гончаров заявил в эфире радиостанции « Говорит Москва », что поддерживать индекс массы тела ниже 25 становится труднее с годами.

«В 20 лет — это легко добиться, в 30 уже сложнее, в 40 еще сложнее, но и так далее», — предупредил врач.

По словам медика, проблема ожирения в России действительно существует, но она не столь выражена, как в других государствах. Гончаров отметил, что люди стали больше следить за своим здоровьем. А лица с выраженным ожирением, в частности молодежь, встречаются редко.