Хирург Фролова сообщила, что обычно импланты молочных желез не препятствуют грудному вскармливанию

Пластический хирург Александра Фролова сообщила в беседе с «Известиями» , что наличие грудных имплантов в большинстве случаев не препятствует беременности и лактации.

По словам врача, успех грудного вскармливания во многом зависит от метода операции и особенностей организма.

«Правильно установленные силиконовые имплантаты обычно не нарушают структуру железистой ткани и протоков молочных желез, то есть безопасны. Состав грудного молока не зависит от наличия имплантатов», — объяснила медик.

Для успешной лактации важно сохранить млечные протоки. Наиболее безопасным считается размещение импланта под грудной мышцей, так как это позволяет минимизировать воздействие на ткани молочной железы.