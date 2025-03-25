Хирург Джаджиев: летальность кишечной непроходимости без экстренной помощи достигает 90%

Кишечная непроходимость — серьезное заболевание, при котором нарушается продвижение содержимого по кишечнику. Без своевременной помощи летальность достигает 90%, предупредил хирург, врач высшей категории Андрей Джаджиев в разговоре с сайтом «Газета.Ru».
Как отметил доктор, характерные симптомы недуга — резкие боли в животе, рвота, вздутие живота, слабость и потливость. Причины непроходимости разнообразны: спайки, опухоли, грыжи.
Лечение требует оперативного вмешательства для удаления омертвевших участков и восстановления проходимости кишечника. Реабилитация направлена на восстановление функций организма, подчеркнул Джаджиев.
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