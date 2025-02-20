Хирург Чжао: малоинвазивные операции вывязывают меньшее количество осложнений

Профессор и руководитель хирургической клиники Европейского медицинского центра Алексей Чжао опроверг распространенные заблуждения относительно малоинвазивных операций. Об этом сообщили « Известия ».

Профессор начал с развенчания мифа о том, что малоинвазивные процедуры менее эффективны, чем традиционные открытые операции. Если имеются медицинские показания для проведения таких манипуляций, их эффективность ничем не уступает традиционным методам, пояснил эксперт.

Также Чжао оспорил утверждение, согласно которому период восстановления после малоинвазивной хирургии аналогичен открытому вмешательству. Наоборот, отметил он, именно благодаря небольшим разрезам пациенты быстрее возвращаются к активной жизни. Кроме того, малоинвазивные методы снижают вероятность возникновения осложнений.